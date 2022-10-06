



Оператор АЭС в Техасе просит продлить срок эксплуатации станции

Компания Vistra подала заявку в Комиссию по ядерному регулированию США на 20-летнее продление лицензии на эксплуатацию атомной электростанции Команчи-Пик в Техасе.



Сейчас запланировано, что завершить работу энергоблоки должны в 2030 и 2033 соответственно. Станция состоит из двух реакторов с водой под давлением общей мощностью 2400 МВт.



Эта мощность позволяет обеспечить энергией около 1,2 млн домов в обычных условиях и 480 тыс домов в периоды пикового спроса, отмечает Vistra.