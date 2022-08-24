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Онлайн шоппинг в Израиле подорожает из-за нового налога
24.08.2022 07:35 Аркадий Бочаровский

Онлайн шоппинг в Израиле подорожает из-за нового налога


Управление налогообложения Израиля добивается введения нового налога, в результате взимания которого подорожают любые покупки в интернете, сделанные за рубежом.

Налоговое управление требует от компаний кредитных карт платить НДС за комиссионные на конвертацию валюты для сделок на зарубежных сайтах. Речь идет о комиссионных, которые потребители платят кредитной компании за каждую такую сделку. Сумма комиссионных, как правило - 2-3% от суммы трансакции.

Кредитные компании немедленно заявили, что в случае, если такой налог будет введен они переложат его на потребителя, что приведет к подорожанию любых товаров и услуг, приобретаемых за валюту в интернете.

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