



Онлайн шоппинг в Израиле подорожает из-за нового налога



Управление налогообложения Израиля добивается введения нового налога, в результате взимания которого подорожают любые покупки в интернете, сделанные за рубежом.



Налоговое управление требует от компаний кредитных карт платить НДС за комиссионные на конвертацию валюты для сделок на зарубежных сайтах. Речь идет о комиссионных, которые потребители платят кредитной компании за каждую такую сделку. Сумма комиссионных, как правило - 2-3% от суммы трансакции.



Кредитные компании немедленно заявили, что в случае, если такой налог будет введен они переложат его на потребителя, что приведет к подорожанию любых товаров и услуг, приобретаемых за валюту в интернете.