



Требования к трансмиссионному маслу

Автомобильная коробка передач (КПП) — это механическое устройство, которое регулирует передачу момента силы от двигателя к колесам. Она позволяет водителю выбирать различные передачи, чтобы оптимизировать скорость и мощность в разных условиях движения, таких как старт, езда на большой скорости и подъемы.



КПП состоит из множества подвижных деталей, которые требуют надежной смазки и охлаждения. В этом процессе масло трансмиссионное играет ключевую роль. Оно обеспечивает смазку деталей, охлаждение конструктивного узла, а также защиту от износа и коррозии. Для каждого типа трансмиссии (автоматической, механической, CVT и других) разработаны специфические виды смазочных материалов. Чтобы обеспечивать надежную работу и долгий срок службы коробки передач, они должны соответствовать высоким стандартам.



Требования к смазочным материалам для КПП



Сервисные жидкости работают в условиях высоких скоростей скольжения, давлений и широком диапазоне температур. К ним предъявляются такие требования:



1) Вязкость. Масло должно обладать оптимальной вязкостью как при низких, так и при высоких температурах для плавного переключения передач и надежной смазки.



2)Термическая стабильность. Компонент не должен разрушаться при высоких температурах, которые могут возникнуть в трансмиссии в результате интенсивной работы.



3)Антиокислительные свойства. Состав не должен окисляться под воздействием кислорода при хранении и эксплуатации.



4)Способность к смазыванию при высоких нагрузках. Жидкость должна обеспечивать надежное смазывание деталей коробки передач при высоких нагрузках, старте с места или во время резких ускорений.



5)Способность улавливать и удерживать металлические частицы и другие загрязнения. Это помогает предотвратить коррозию и долгосрочный износ деталей



6)Совместимость с материалами. Смазка должна быть совместима с различными материалами, используемыми в конструкции узла, чтобы избежать повреждений.



7)Стойкость ко вспениванию. Пена в масле может снизить смазывающие свойства и охлаждающую способность.



Масло не должно взаимодействовать с антифризом и гидравлическими жидкостями, чтобы избежать химических реакций и повреждений.

Эти критерии помогают продлить срок службы и обеспечить бесперебойную работу трансмиссии в автомобиле или другом механическом оборудовании. При выборе смазочных материалов важно учитывать спецификации, рекомендации производителя и условия эксплуатации, чтобы гарантировать оптимальную защиту и производительность коробки переключения передач.



