



В Израиле открыли крупнейшую плавучую станцию солнечной энергии

На водоемах кибуца на севере страны было открыто крупнейшая в Израиле плавучее солнечное энергетическое поле, которое сможет генерировать 31 мегаватт.



“Нет сомнений в том, что это наиболее экологичный способ производства электроэнергии, одновременно использующий преимущества солнца и существующих ресурсов”, – говорит Рани Лифшиц, генеральный директор Teralight, одной из компаний, участвующих в проекте.



Фотоэлектрическое поле, открывшееся в кибуце Мааян Цви, было разработано компанией Teralight, занимает общую площадь около 59 гектаров и способно обеспечить электроэнергией 6500 домохозяйств. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 130 миллионов шекелей.



Представители проекта отметили, что в рамках реализации политики были также закрыты резервуары для воды в мошаве Хабоним, пруды с рыбой в кибуце Мааган-Михаэль и несколько государственных учреждений по всему совету.



Это “крупнейший и единственный” проект плавучей солнечной электростанции в Израиле, заявил генеральный директор Hof HaCarmel Energies Йоад Лодер, особо отметив “инновационную израильскую технологию” Xfloat, которая отслеживает движение Солнца и использует воду для наклона панелей.