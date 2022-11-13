



Omnicom рекомендует клиентам приостановить расходы на рекламу в Twitter

Рекламный и маркетинговый конгломерат Omnicom Group Inc рекомендовал клиентам приостановить свои расходы на Twitter в краткосрочной перспективе, согласно внутренней служебной записке, сообщает Reuters.



Omnicom обслуживает более 5000 клиентов в 70 странах, включая McDonald's и Apple. В служебной записке не упоминаются имена клиентов, и неизвестно, приостановил ли кто-либо расходы на рекламу в Twitter.



Этот шаг демонстрирует растущий скептицизм среди агентств и брендов в отношении будущего платформы после приобретения ее Илоном Маском.

“Способность Twitter поддерживать прежний уровень мер безопасности и эффективности в ближайшей перспективе кажется ограниченной”, – говорится в служебной записке Omnicom. “Риск быть связанным с небезопасным контентом может возрасти, и поэтому его следует учитывать при принятии решения об использовании платформы”.



Продажи рекламы составили более 90% доходов Twitter во втором квартале этого года.



Генеральный директор Tesla обвинил группы, призывающие рекламодателей Twitter бойкотировать сервис. Пока Маск не пояснил, как он будет контролировать дезинформацию и агрессивные высказывания в сервисе за “массовое” падение доходов. При этом сам бизнесмен допускает возможное банкротство Twitter.



Напомним, что в прошлом месяце американский автопроизводитель General Motors Co заявил, что временно приостановил платную рекламу на платформе.