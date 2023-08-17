



Около 80% новых израильских стартапов предпочитают регистрироваться в США

Около 80% новых израильских стартапов в настоящее время предпочитают инкорпорироваться в Соединенных Штатах, особенно в штате Делавэр, сообщило в среду информационное агентство Reuters, со ссылкой на исследование Управления инноваций Израиля.



Израильские предприниматели говорят, что этот шаг вызван как экономическими преимуществами США, так и растущей неопределенностью, вызванной попытками израильского правительства реформировать судебную систему. Некоторые из опрошенных предпринимателей заявили, что это решение было чисто деловым, сославшись на близость к американским инвесторам, низкие корпоративные налоги в Делавэре и отсутствие государственных налогов с продаж.



Между тем, опрос 615 фирм, проведенный Startup Nation Central, некоммерческой организацией, которая отслеживает израильскую технологическую отрасль, показал, что 8% израильских стартапов/технологических компаний начали перемещать свои штаб-квартиры за границу, а 29% намеревались сделать это в ближайшее время.



"Это просто очень высокий уровень неопределенности. Это в основном действительно вращается вокруг коррупции и неуверенности в том, какая система существует для защиты меня как бизнеса, с налоговой точки зрения, с юридической точки зрения или с точки зрения интеллектуальной собственности", — сказал Ян Амит, предприниматель, который находится в процессе регистрации компании по обеспечению безопасности облачных вычислений в Делавэре.



Что еще более тревожно, в отчете указано на квартальное снижение сбора средств на 10% с первого по второй квартал этого года, в то время как в США тенденции частного финансирования стабилизируются.