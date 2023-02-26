



Ограничения на наличные: израильтян обяжут сообщать о хранении крупных сумм

Министерство финансов выдвинуло законодательный меморандум в рамках Закона о бюджете, который призван ввести новые ограничения на наличные деньги с целью борьбы с черным капиталом. Дополнительными причинами ограничений являются риски, связанные с хранением больших сумм наличности в плане преступности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.



Согласно меморандуму, будет введен запрет на владение наличными в сумме, превышающей 200 000 шекелей, а также обязанность сообщать о владении наличными в сумме, превышающей 100 000 шекелей.



Также предлагается отменить возможность получения кредита наличными от финансовых организаций сверх установленного законом лимита, так что получить кредит наличными можно будет только на сумму до 6 000 шекелей. Кроме того, предлагается внести ряд поправок в статью 141А Постановления о подоходном налоге, устанавливающую обязанности поставщиков финансовых услуг сообщать налоговому управлению о действиях своих клиентов на сумму свыше 50 000 шекелей, а также правила, касающиеся хранения этой информации и возможности ее использования при расследовании налоговых преступлений.



Наличный платеж - единственный платеж, который допускает конфиденциальность. Платеж между физическими лицами обычно не регистрируется, а платеж в пользу бизнеса регистрируется, но, как правило, без идентификации плательщика. Поэтому преступники иногда предпочитают использовать наличные, что затрудняет отслеживание доходов, полученных преступным путем.



Предложение продолжает уже введенный лимит на использование наличных денег в 2021 году, а также ожидается, что оно расширит возможности государственных чиновников по контролю за платежами граждан, наряду с борьбой с черным капиталом и преступностью.