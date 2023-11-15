



Официально согласован 12-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия официально согласовала новый, 12-й пакет антироссийских санкций.



Информацию об этом подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 15 ноября. Под новые ограничения попадут более 120 физических и юридических лиц, в основном, представители военного, оборонного и ИТ-секторов РФ.



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Также Еврокомиссия предлагает ввести санкции в отношении лиц, причастных к псевдовыборам на временно оккупированных территориях Украины. Помимо этого, в новый пакет могут попасть лица, ответственные за принудительное перевоспитание украинских детей, а также пропагандисты.



В Европе также предложили ввести запрет на экспорт алмазов. Помимо прочего, будут приняты меры по усилению граничной цены на нефть и по противодействию обхода санкций.