



ОЭСР прогнозирует умеренный рост ВВП в Израиле из-за внутренней неопределенности

ОЭСР заявила, что оживленный технологический сектор продолжал способствовать восстановлению Израиля после пандемии в прошлом году, при этом предупредив, что экономический рост страны, по прогнозам, будет умеренным, сославшись на глобальную и внутреннюю неопределенность.



Хотя в отчете ОЭСР “Обзоры экономики Израиля”, опубликованном в понедельник, не упоминаются предложенные спорные изменения в судебной системе страны, в нем содержится предупреждение о том, что “независимость судебной системы и судебная система сдержек и противовесов жизненно важны для сильной системы борьбы с коррупцией и обеспечения неподкупности общества, доверия к правительство и общественные институты, а также деловая среда, привлекающая инвестиции и способствующая повышению экономической эффективности”.



“В Израиле воспринимаемый уровень коррупции выше, чем в среднем по странам ОЭСР, — говорится в сообщении ОЭСР. - Прозрачность правительства и низкий уровень коррупции являются ключом к повышению эффективности государственного сектора”.



“Коррупция может отвлекать государственные ресурсы от производительных расходов и связана с более низкими тратами на социальные услуги, включая здравоохранение и образование“, — говорится в докладе.



В обзоре ОЭСР говорится, что ВВП, по прогнозам, будет расти устойчивыми, хотя и более умеренными темпами, снизившись с 6,4% в прошлом году до 3% в 2023 году и 3,4% в 2024 году. В 2022 году средний рост в странах ОЭСР наций было 2,8%.



“Экономика сильно восстановилась после пандемии COVID-19 и доказала свою устойчивость к последствиям агрессивной войны России против Украины. Тем не менее, повышенная инфляция замедлит рост реального частного потребления, — заявили в ОЭСР. - Глобальный спад должен ослабить спрос со стороны торговых партнеров“.



“Риски смещены в сторону снижения из-за высокой глобальной и внутренней

неопределенности“, — говорится в отчете.



ОЭСР отметила, что, хотя самообеспеченность Израиля природным газом смягчает давление на мировые цены на энергоносители, ожидается, что рост инфляции замедлит рост реального частного потребления, а повышение процентных ставок будет сдерживать рост инвестиций.



ОЭСР также предупредила, что следует внимательно следить за рисками в секторе недвижимости, поскольку цены на недвижимость быстро растут.

“Высокая подверженность банков сектору недвижимости требует тщательного мониторинга“, — заявили в ОЭСР.



ОЭСР прогнозирует, что рынок труда несколько охладится по мере замедления экономического роста. Согласно данным ОЭСР, уровень безработицы составлял 3,8% в 2022 году и, как ожидается, достигнет 4,3% в 2023 году и останется на том же уровне в 2024 году.





Организация рекомендовала правительству отменить субсидии учащимся ешив и обусловить поддержку по уходу за детьми работой отцов в дополнение к занятости матерей, а также увеличить финансирование арабских школ.



Кроме того, ОЭСР призвала правительство решить проблему устойчивости бюджета в долгосрочной перспективе.



Среди рисков, упомянутых в отчете, также были “увеличение неопределенности или инцидентов в области безопасности, [которые] могут повлиять на деловые настроения и инвестиции“.



Забегая вперед, ОЭСР ожидает постепенного замедления инфляции до середины целевого диапазона центрального банка в 1–3%, что будет способствовать росту внутреннего спроса в 2024 году.



