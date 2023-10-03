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ОЭСР призывает Израиль сократить финансирование ешив
03.10.2023 15:30 Алина Груднева

ОЭСР призывает Израиль сократить финансирование ешив

ОЭСР призывает Израиль сократить государственное финансирование ешив.

Об этом сказано в отчете, опубликованном 3 октября.

"Социально-экономический разрыв остается огромным, поскольку определенные группы, особенно харедим и арабы в Израиле, недостаточно вовлечены в процветающий сектор высоких технологий и имеют низкий уровень занятости и зарплаты", - сказано в докладе.

Чтобы устранить такое "неравенство", ОЭСР предлагает отменить государственные субсидии для студентов ешив, а также расширить возможности ухода за детьми и увеличить бюджеты на образование в арабских городах.

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