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Одобрено выделение миллионов на образовательные инициативы для харедим
27.09.2023 11:36 Алина Груднева

Одобрено выделение миллионов на образовательные инициативы для харедим

Финансовая комиссия Кнессета одобрила выделение сотен миллионов шекелей на различные ультраортодоксальные образовательные инициативы.

В частности, дан "зеленый свет" на выделение 420 миллионов шекелей.

Деньги пойдут на образовательные инициативы, представленные "Яадут А-Тора" и ШАС, которые оговаривались во время подписания коалиционных соглашений.

Около 155 миллионов шекелей выделяются из бюджета министерства просвещения на строительство новых классов.

Накануне также было одобрено выделение средства на арабские города и муниципалитеты.

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