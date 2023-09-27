



Одобрено выделение миллионов на образовательные инициативы для харедим

Финансовая комиссия Кнессета одобрила выделение сотен миллионов шекелей на различные ультраортодоксальные образовательные инициативы.



В частности, дан "зеленый свет" на выделение 420 миллионов шекелей.



Деньги пойдут на образовательные инициативы, представленные "Яадут А-Тора" и ШАС, которые оговаривались во время подписания коалиционных соглашений.



Около 155 миллионов шекелей выделяются из бюджета министерства просвещения на строительство новых классов.



Накануне также было одобрено выделение средства на арабские города и муниципалитеты.