Одобрено выделение миллионов на образовательные инициативы для харедим
Финансовая комиссия Кнессета одобрила выделение сотен миллионов шекелей на различные ультраортодоксальные образовательные инициативы.
В частности, дан "зеленый свет" на выделение 420 миллионов шекелей.
Деньги пойдут на образовательные инициативы, представленные "Яадут А-Тора" и ШАС, которые оговаривались во время подписания коалиционных соглашений.
Около 155 миллионов шекелей выделяются из бюджета министерства просвещения на строительство новых классов.
Накануне также было одобрено выделение средства на арабские города и муниципалитеты.