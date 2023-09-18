



Одобрено строительство линии метро М2

Национальная комиссия по инфраструктуре Израиля одобрила строительство линии метро М2 восток-запад. Линия М2 будет иметь длину 26 километров и проходить через девять муниципалитетов с 22 станциями от промышленной зоны Сегула в Петах-Тикве на востоке через Гиват-Шмуэль, а также через Бней-Брак, Гиватаим и центральный Тель-Авив и Холон возле больницы “Вольфсон”.



Муниципалитет Бней-Брака возражал против работ по прокладке туннелей в субботу на участке линии под улицами Хазон Иш и Каханаман, поэтому был предложен альтернативный маршрут под Рамат-Ганом, который менее оптимален с точки зрения транспортных потребностей. В процессе планирования было достигнуто соглашение с муниципалитетом Бней-Брака, согласно которому прокладка туннелей будет продолжаться круглосуточно без выходных, поскольку остановка туннелепроходной машины (TBM) может быть опасной.



Однако муниципалитет Бней-Брака отрицает какое-либо соглашение, разрешающее прокладку туннелей по субботам и праздникам, и утверждает, что был введен пункт, разрешающий работу только в рамках надзора. Однако источники, знакомые с проектом, объясняют, что машина TBM одновременно роет и укрепляет стены туннеля, и поэтому остановка ее в субботу может поставить под угрозу множество жизней.



Также возникли сложности по поводу строительства станции под площадью Габима в Тель-Авиве, поскольку строительство требует уничтожения ценных фикусовых деревьев и реконструкции площади. В итоге, станция, которая будет обслуживать 45 000 пассажиров ежедневно, будет сокращена, количество выкорчеванных фикусов сократится с 10 до 4, а культовая скульптура Менаше Кадишмана “Возвышение” останется.



Система метро состоит из трех линий, разделенных на пять планов. Национальная комиссия по инфраструктуре уже одобрила четыре плана из пяти, а система метрополитена почти полностью одобрена с точки зрения планирования. Ранее были утверждены линия М3, а также южная и центральная части линии М1.



Окончательный план, требующий утверждения, – это северная часть линии М1, которая включает в себя две ветки, ведущие к Раанане и Кфар-Сабе, причем как муниципалитеты, так и группы активистов выступают против расположения там депо.



Министр транспорта Мири Регев отозвала свои возражения на продвижение метро, ​​перенаправив 2,4 миллиарда шекелей из бюджета своего министерства на развитие железных дорог в Кирьят-Шмоне и Эйлате.