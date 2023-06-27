



Один из самых мощных: Tesla создаст суперкомпьютер Dojo на собственных чипах

Компания Tesla объявила о прогрессе в разработке специальной суперкомпьютерной платформы Tesla Dojo, построенной на чипах собственной разработки. Производство суперкомпьютера начнется в июле 2023 года, ожидается, что в 2024 году Dojo войдет в пятерку самых передовых вычислительных систем мира.

Создание собственного суперкомпьютера – еще один важный шаг Tesla в области ИИ. Хотя ускорители NVIDIA A100 и H100 доминируют в сфере ИИ на данном этапе, собственные чипы Tesla для обучения ИИ и логическим выводам могут существенно снизить зависимость компании от традиционных производителей таких полупроводниковых компонентов.



Старт разработки суперкомпьютера Dojo, предназначенного для машинного обучения ИИ, был дан на AI Day 2021. Dojo основан исключительно на созданных Tesla чипах и инфраструктуре, а для обучения нейронной сети компания использует видеоданные значительного парка автомобилей Tesla. Развитие машинного зрения Tеsla имеет ключевое значение для технологии автономного вождения. Вычислительные мощности будущего суперкомпьютера также будут использованы для дальнейшего развития проекта человекообразного робота Tesla Optimus.



В архитектуре Tеsla Dojo применяются "системы-на-пластине" (System-On-Wafer), то есть чип представляет собой целую кремниевую пластину (Training Tile в терминологии Tеsla). Каждая пластина вмещает 25 ускорителей D1 и 40 модулей ввода-вывода. На пластине также размещены подсистемы питания и охлаждения. Представители Tesla утверждают, что одна система-на-пластине заменяет шесть блоков графических процессоров и при этом обходится дешевле.



Хотя система Dojo может не обрести окончательную форму до 2024 года, Илон Маск доволен работой своей команды ИИ, заявляя, что достижения Tеsla в области искусственного интеллекта, как в программном, так и в аппаратном обеспечении, выходят далеко за рамки того, что некоторые эксперты даже сознавали.



Программное обеспечение является ключом к автономному вождению, и Tеsla уже использует большой суперкомпьютер с графическими процессорами NVIDIA для обработки данных системы автономного вождения FSD, один из самых мощных в мире суперкомпьютерных кластеров.



Главный инженер Tеsla Тим Заман сообщил, что вычислительный кластер Tеsla загружен на 99,7%, причем 84% машинного времени тратится на высокоприоритетные задачи. Компания остро нуждается в дополнительных вычислительных ресурсах, и суперкомпьютер Dojo сможет кардинально улучшить ситуацию.