



Один из лучших результатов за 3 года: биткойн заметно подрос



С начала января стоимость биткоина выросла более чем на 28%. Кроме того, это стало одним из самых лучших результатов для монеты с 2020 года.

Больший рост за январь цифровая монета продемонстрировала только в 2020 году. Тогда зафиксировали рост на уровне 31%.



Новые данные о биткойне привлекли внимание инвесторов-”медведей”, тех, которые начинают действовать во время кризисных периодов и упадка экономики, ожидавших, что рисковые активы будут иметь еще больше вызовов после массовых распродаж в 2022 году.



С 1 по 9 января курс биткоина колебался в диапазоне от 16 до 17 долларов США. На момент создания этого материала стоимость цифровой монеты остановилась на уровне 20 865 долларов за монету.



Рыночная капитализация криптомонеты составляет почти 402 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Кроме биткойна вернулись к положительной динамике и другие цифровые валюты. Цена Ethereum колеблется на уровне 1550 долларов за монету, за последние сутки она выросла на 1,31%. Стоимость BNB остановилась на отметке 298,79 доллара . За сутки монета подорожала на 0,82%.



Общая капитализация рынка криптовалют также выросла, перейдя на время отметку в 1 триллион долларов США. Этот уровень фиксировали в ноябре до краха криптобиржи FTX. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас этот показатель составляет почти 981 триллион долларов .