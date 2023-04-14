



Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета россиян

Российские клиенты банка Emirates NBD ENBD, одного из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов, начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов граждане РФ не смогут, пишет Forbes со ссылкой на клиентов банка и источники на банковском рынке.



Согласно письму, с которым ознакомились журналисты, новые ограничения коснутся россиян, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Также уточняется, что новые правила не предусматривают исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ. В самом письме говорится, что ENBD вводит ограничения в соответствии с “директивой ЕС”.



Как объяснил источник издания, знакомый с ситуацией, решение банка может быть обусловлено требованиями европейских депозитариев Clearstream и Euroclear. Клиенты других банков ОАЭ уведомлений о подобных требованиях не получали.



Собеседник издания пояснил, что россияне массово переводили активы в ENBD, поскольку европейские депозитарии, в том числе Euroclear, ранее ввели подобные ограничения для граждан РФ, однако их можно было избежать, переведя активы из Европы в “дружественную” юрисдикцию.



Почему банк именно сейчас решил ввести ограничения для россиян, источник считает неважным: “Факт остается фактом, теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести”, – заключил собеседник Forbes.



Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили все операции по счету российского Национального расчетного депозитария НРД. В июне Евросоюз, а потом и Швейцария ввели санкции в отношении НРД, тем самым заморозив российские активы.