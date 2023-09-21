



Объявлен тендер на строительство новой электростанции “Эшколь”

Тендерный комитет Israel Electric Corp. (IEC) 20 сентября решил объявить новый тендер на продажу электростанции “Эшколь” после того, как окружной суд Тель-Авива отклонил ходатайство OPC Energy против тендерной комиссии IEC, требующей отмены решения о возобновлении тендера по продаже электростанции "Эшколь".



Для нового тендера были установлены те же условия, что и для первоначального. Требуется минимальная заявка в размере 9 миллиардов шекелей, и четыре участника первоначального тендера смогут снова принять участие. 17 октября станет крайним сроком подачи заявок.



Все внимание теперь будет приковано к Dalia Energy Companies, которая отозвала свою первую заявку на сумму 12,4 млрд шекелей и повторно подала заявку на сумму 9 миллиардов шекелей, что привело к провалу предыдущего тендера. В настоящее время Dalia Energy Companies, похоже, будет единственным участником нового тендера.



В то же время пока неизвестно, решится ли консорциум OPC Energy-Noy Fund обратиться с ходатайством в БАГАЦ. Подобная петиция может закрыть любую вероятность того, что электростанция “Эшколь” будет сдана покупателю в первоначально запланированный срок 3 декабря.

