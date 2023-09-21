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Объявлен тендер на строительство новой электростанции “Эшколь”
21.09.2023 18:45 Наталья Богинская

Объявлен тендер на строительство новой электростанции “Эшколь”

Тендерный комитет Israel Electric Corp. (IEC) 20 сентября решил объявить новый тендер на продажу электростанции “Эшколь” после того, как окружной суд Тель-Авива отклонил ходатайство OPC Energy против тендерной комиссии IEC, требующей отмены решения о возобновлении тендера по продаже электростанции "Эшколь".

Для нового тендера были установлены те же условия, что и для первоначального. Требуется минимальная заявка в размере 9 миллиардов шекелей, и четыре участника первоначального тендера смогут снова принять участие. 17 октября станет крайним сроком подачи заявок.

Все внимание теперь будет приковано к Dalia Energy Companies, которая отозвала свою первую заявку на сумму 12,4 млрд шекелей и повторно подала заявку на сумму 9 миллиардов шекелей, что привело к провалу предыдущего тендера. В настоящее время Dalia Energy Companies, похоже, будет единственным участником нового тендера.

В то же время пока неизвестно, решится ли консорциум OPC Energy-Noy Fund обратиться с ходатайством в БАГАЦ. Подобная петиция может закрыть любую вероятность того, что электростанция “Эшколь” будет сдана покупателю в первоначально запланированный срок 3 декабря. 
 

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