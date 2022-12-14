



Обвал российского рынка недвижимости: никто не хочет покупать жилье

“Нераспроданные 66 миллионов квадратных метров – это 66% от общего объема жилья в стадии строительства”, – заявил Михаил Бурмистров, гендиректор "INFOLine-Аналитики". Об этом сообщают российские СМИ.



По прогнозам экспертов, снижение спроса в среднем по рынку в 2023 году составит 20%. А нынешний показатель в 66% нераспроданных квартир – рекордный за всю историю.



“Это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья”,– добавил Бурмистров.

Интересно, что рынок впервые так низок с января 2020 года.



Одной из причин стал низкий спрос, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах.

Кроме того, считают эксперты, негативно на спрос на жилье влияет еще эмиграция в связи с войной в Украине и мобилизацией, поскольку уезжают наиболее обеспеченные граждане.



По словам Бурмистрова, 50% всех долларовых миллионеров уехали из России с марта по ноябрь 2022 года.



Россия потратит в 2023 году на войну треть государственного бюджета.



В конце сентября в РФ зафиксирован рекордный недостаток персонала, быстро распространяющееся по стране, а безработица приближается к самому низкому уровню за всю историю.



