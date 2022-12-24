



Обвал: российский экспорт нефти сократился на 54%

Российские морские поставки нефти рухнули, сократившись на 54% в первую полную неделю действия санкций Большой семерки, призванных ограничить доходы Кремля от экспорта нефти, сообщило информационное агентство Bloomberg.



Средний четырехнедельный показатель также упал до нового минимума для 2022 года.



Это падение частично объясняется ремонтными работами в одном из портов Балтийского моря, которые уже завершены. Также частично это связано с отсутствием судовладельцев, готовых перевезти российскую нефть с экспортного предприятия в Азии.



В некоторых других портах наблюдалось снижение объемов экспорта за неделю.



Ожидается, что объем экспорта российской нефти через порты Балтийского моря восстановится до уровня, предшествовавшего ремонту, в то время как решение проблемы в Азии может занять гораздо больше времени.



Bloomberg сообщил, что запрет ЕС на морские поставки нефти заблокировал ближайший нефтяной рынок для России, на который приходилась половина всего российского экспорта нефти в начале года. За исключением небольших объемов поставок в Болгарию, морские поставки нефти в страны НАТО полностью прекратились.



Объем нефти, перевозимой танкерами, направляющимися в Китай, Индию и Турцию, а также объем нефти, перевозимой танкерами, которые еще не указали свой конечный пункт назначения, за четыре недели по 16 декабря снизился в среднем до 2,53 млн. баррелей в день.



В ноябре на Индию приходилось 53% всего морского экспорта нефти России. На втором месте - Болгария. Индия покупает российскую нефть с огромными скидками, гораздо дешевле, чем 60 долларов за баррель. Предполагается, что доля Индии в российском экспорте нефти может увеличится до 70%.

