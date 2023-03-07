



Обвал на 62%: Февральские реалии российского авторынка под санкциями

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам февраля 2023 года в России упали на 62,1% – до 41 851 единиц, это на 68 590 штук меньше, чем в феврале 2022 года. Об этом сообщает Forbes russia со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей АЕБ.



По данным Forbes, лидером рынка осталась российская марка Lada.



“В феврале дилеры автоконцерна смогли реализовать 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 34,2% выше, чем в январе 2023 года и на 4,7% превышает показатели февраля 2022 года, когда на российском рынке было представлено шесть моделей Lada”, – говорится в сообщении.



Далее следует китайский Haval, став лидером среди иномарок. В феврале было продано 5324 автомобиля этой марки, что на 49% больше, чем год назад. На третьем месте Geely, рост продаж из года в год составил 85% – компании удалось продать 4053 автомобиля.



В пятерку лидеров также вошли российский ГАЗ (2525 автомобилей, минус 31% к февралю 2022 года), корейский Kia (1515 штук; минус 90%), российский УАЗ (1525 штук, минус 9%). Китайские бренды по объему продаж лидировали на рынке новых легковых автомобилей в России в последнюю неделю февраля.



“За период с 20 по 26 февраля россияне приобрели 4663 новых легковых машин китайских марок, что составляет 41,6% общего объема. Второе место заняли российские автомобили с долей 40,7%”, – утверждает Forbes.



Однако, сообщается, что “АвтоВАЗ” столкнулся с нехваткой лакокрасочных материалов. Автомобили Lada теперь можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.



В целом, продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в январе 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022г.