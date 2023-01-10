



Обвал: инвестиции в израильские стартапы упали на 42%

Согласно отчетам, опубликованным Start-Up Nation Central (SNC), SNPI, IVC и LeumiTech, общий объем инвестиций в израильские стартапы в 2022 году снизился с беспрецедентных $27 млрд в 2021 году до $15,5 млрд в прошлом году.



Согласно отчетам, удар был нанесен как по стартапам на поздних, так и на ранних стадиях.



По данным SNC и SNPI, общий объем инвестиций в 2022 году упал почти наполовину - с беспрецедентных $27 млрд в 2021 году до $15,5 млрд в прошлом году. Но все плохо не только у израильтян. Для сравнения, инвестиции в высокотехнологичные компании Кремниевой долины также сократились на 40%.



Общее количество раундов финансирования в 2022 году сократилось до 826 по сравнению с 1 103 раундами в предыдущем году. Согласно отчету IVC и LeumiTech, в 2022 году в ходе 663 раундов было привлечено $14,95 млрд, что на 42% и 15%, соответственно, ниже показателей 2021 года.



Наибольший спад наблюдался во второй половине прошлого года, при этом первая половина 2022 года в основном сохранила тенденцию предыдущего года, когда стартапы привлекли около 10 млрд долларов США в 519 сделках. Однако во второй половине года было заключено всего 313 сделок, в ходе которых стартапы привлекли $4,5 млрд.



Кризис также повлиял на ранние раунды (pre-Seed, Seed и Series A), общий объем которых, по данным IVC и LeumiTech, в прошлом году составил $4,41 млрд, что на 11% выше объема капитала, привлеченного в 2021 году.



"Если бы в конце 2020 года я сказал, что в 2022 году стартапы привлекут $15 млрд, мы бы обрадовались этому, но после того, что произошло в 2021 году, мы теперь знаем, что настали трудные времена", - сказал Calcalist генеральный директор Start-Up Nation Central Ави Хассон. "Я считаю, что последствия 2022 года сохранятся в 2023 и 2024 годах".



Несмотря на трудности, Хассон считает, что ближайшие годы могут оказаться положительными для технологического сектора. "На рынке долгое время существовала "бычья" тенденция, и на макроуровне нынешняя ситуация является здоровой и необходимой", - пояснил он. "Было много компаний, которые не стоило основывать или привлекать крупные последующие раунды. Теперь много денег освободится, чтобы войти в нужные места, и ближайшие годы также могут быть позитивными для отрасли".



По данным IVC и LeumiTech, сектор кибербезопасности понес наибольший урон в 2022 году. В прошлом году киберстартапы привлекли $3,5 млрд. Это огромная сумма, но все же почти половина от $6,6 млрд, которые они привлекли в 2021 году. Инвестиции в финтех также значительно сократились и составили 2,2 млрд долларов.