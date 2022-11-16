



Обстрел Польши: фондовые индексы упали, акции оборонных предприятий выросли

Европейские фондовые индексы моментально упали после открытия торгов, вследствие ракетного удара по Польше российских бомбардировок Украины. Инвесторы переварили самый высокий показатель инфляции в Великобритании за 41 год.



Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,13% на фоне смешанной динамики основных бирж. Британский FTSE 100 прибавил 0,26%, несмотря на октябрьские данные по инфляции, которые оказались выше ожиданий.



В Великобритании инфляция потребительских цен выросла на 11,1% в октябре в годовом исчислении по сравнению с 10,1% в сентябре и является самым высоким показателем с 1991 года.



Ставка была повышена из-за более высоких цен на газ и электроэнергию, несмотря на введение Гарантии цен на энергию, и роста цен на продукты питания.

При этом акции производителей оружия BAE Systems, Thales и Dassault выросли в результате ракетной атаки.