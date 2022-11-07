



Объем торговли России и Китая подскочил на 33%

Товарооборот между Россией и Китаем в январе - октябре 2022 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $153,94 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.



Согласно опубликованным данным, экспорт Китая в Россию за десять месяцев этого года вырос на 12,8% до $59,6 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9% до $94,34 млрд.



Подавляющая часть стоимости товаров, импортируемых Китаем из России, приходится на сырую нефть, природный газ и уголь. Другие ключевые статьи экспорта из России включают медь и медную руду, пиломатериалы, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий спектр товаров, среди которых значительную долю занимают смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, автомобили, кондиционеры и компьютеры.



В 2021 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд.





