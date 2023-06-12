



Объем новых ипотечных кредитов в мае упал до 6,5 миллиардов шекелей

Объем новых ипотечных кредитов вернулся к уровню трехлетней давности, что усиливает признаки серьезного кризиса рынка недвижимости. Данные Банка Израиля показывают, что новые ипотечные кредиты в мае составили 6,5 миллиарда шекелей, что аналогично общей сумме за предыдущие несколько месяцев (за исключением апреля, когда были Песах и День независимости и, следовательно, меньше рабочих дней).



При этом количество сделок на рынке жилой недвижимости является самым низким за последние двадцать лет. Общий объем ипотечных кредитов в мае 2023 года был аналогичен среднему показателю за последний квартал 2022 года и на 46% ниже показателя мая 2022 года.



Цифры подтверждают данные Центрального бюро статистики и главного экономиста Минфина о снижении количества сделок с недвижимостью на 40% за последние несколько месяцев по сравнению с теми же месяцами 2022 года.



Цифры за предыдущие месяцы показывают, что на рынке по-прежнему присутствуют в основном покупатели квартир стоимостью от 3 миллионов шекелей и выше, а также победители лотерей субсидируемого жилья, которые не хотят упустить скидки.