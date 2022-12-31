



Объем китайского производства в декабпе резко сократился из-за роста COVID

Производственная активность в Китае сократилась в декабре самыми резкими темпами, из-за распространения COVID-19 по всей стране после резкой отмены Пекином антивирусных мер.



Официальный индекс менеджеров по закупкам PMI за месяц упал до 47,0 с 48,0, сообщило в субботу Национальное бюро статистики Китая.

Падение стало максимальным с первых дней пандемии в феврале 2020 года.



По оценке британской компании Airfinity, занимающейся данными о здоровье, в декабре общее число инфицированных, вероятно, достигло 18,6 миллиона человек .Аналитики говорят, что всплеск инфекций может вызвать временную нехватку рабочей силы и увеличение сбоев в цепочке поставок.



Ослабление внешнего спроса на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии на фоне роста процентных ставок, инфляции и войны на Украине может еще больше замедлить экспорт Китая, нанеся ущерб его огромному производственному сектору и препятствуя восстановлению экономики.



“Многие фабрики, загружены на 50%, а некоторые – ниже 20%», – сообщает Кэмерон Джонсон, партнер Tidalwave Solutions. “Поэтому, несмотря на то, что Китай открывается, производство все равно будет замедляться, потому что остальная часть мировой экономики замедляется. На заводах будут рабочие, но у них не будет заказов”.



NBS заявила, что 56,3% опрошенных производителей сообщили, что они сильно пострадали от эпидемии в декабре, что на 15,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, хотя большинство из них также заявили, что ожидают постепенного улучшения ситуации. Данные NBS показали, что непроизводственный PMI, отражающий активность в секторе услуг, упал до 41,6 с 46,7, что также является самым низким значением с февраля 2020 года.

Официальный композитный PMI, объединяющий производство и услуги, снизился до 42,6 с 47,1.



“Недели перед китайским Новым годом будут оставаться сложными для сектора услуг, поскольку люди не захотят выходить на улицу и тратить больше, чем необходимо, из-за страха заразиться инфекцией”, – прогнозирует Марк Уильямс, главный экономист по Азии в Capital Economics. “Но перспективы должны улучшиться, когда люди вернутся с празднования Китайского Нового года и количество инфекции уменьшится”.