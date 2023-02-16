



Объем ипотечных кредитов в Израиле стремительно падает

По данным Банка Израиля, объем ипотечных кредитов в Израиле упал до 6,357 миллиардов шекелей в январе 2023 года, что на 36% меньше, чем в январе 2022 года.



Тем не менее масштабы получения ипотечных кредитов по-прежнему относительно высоки в контексте последних лет. Сумма ипотечных кредитов, взятых в прошлом месяце, аналогична цифрам января 2021 года и на 5% выше, чем в январе 2020 года.



По данным Банка Израиля, объем ипотечных кредитов в Израиле в 2022 году составил рекордные 117,6 миллиардов шекелей, что на 1,3% больше, чем в 2021 году. В прошлом году количество ипотечных кредитов было вдвое больше, чем в 2018 году.



Снижение количества ипотечных кредитов, началось из-за роста процентных ставок с апреля 2022 года, что быстро охлаждает рынок жилья Израиля. По данным Центрального бюро статистики, с сентября 2021 года количество продаваемых квартир падает на 4% каждый месяц.