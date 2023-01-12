



Обедневший Илон Маск побил мировой рекорд

Миллиардер Илон Маск побил мировой рекорд по потере состояния.



Об этом сообщает BBC со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.



Уточняется, что Маск потерял около 165 миллиардов долларов в период с ноября 2021 года по декабрь 2022-го. Это произошло из-за стремительного снижения стоимости Tesla.



Убытки миллиардера с ноября 2021 года превысили предыдущий рекорд в размере 58,6 миллиардов долларов, который установил японский технологический инвестор Масаоши Сон в 2000 году.