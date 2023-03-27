



Обанкротившийся Silicon Valley Bank приобретет холдинг First Citizens

Американский холдинг First Citizens выкупит все кредиты и депозиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank SVB. Об этом сообщила корпорация страхования вкладов США FDIC.



Сегодня 17 бывших филиалов SVB откроются под названием First–Citizens Bank & Trust Company. Все вкладчики Silicon Valley Bank автоматически станут вкладчиками нового банка.



Как передает FDIC, к 10 марта общая сумма активов SVB составляла около 167 миллиардов долларов, а депозитов – 119 миллиардов долларов. First Citizens выкупит активы стоимостью около 72 миллиарда долларов с дисконтом в 16,5 миллиарда. При этом под управлением FDIC останутся акции и другие активы на сумму 90 миллиардов долларов.



11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank. Общий объем активов организации оценивали в 209 миллиардов долларов, он занимал 16-е место среди крупнейших банков США. Reuters назвало это крупнейшим банкротством в США со времен финансового кризиса 2008 года.

Через несколько дней финансовые регуляторы Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системного риска. Он стал третьей по величине обанкротившейся кредитной организацией в истории США.