



ОАЭ заявили, что Израиль помог отразить кибератаку

Глава кибербезопасности Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Аль-Кувейти заявил на этой неделе, что Израиль помог стране отразить кибератаку.



“Кибербезопасность – важный аспект для всех нас. Мы в ОАЭ, например, переживаем большую цифровую трансформацию во всех секторах: авиация, образование, здравоохранение, нефть и газ, транспорт. И, на самом деле, нам нужно сделать безопасную и надежную трансформацию”, – сказал Аль-Кувейти на конференции Cyber ​​Week в Тель-Авиве.



Израиль также заявил на этой неделе, что сотрудничает с ОАЭ в разработке платформы для борьбы с хакерами-вымогателями. Эта инициатива, созданная в сотрудничестве между Microsoft Israel, Национальным киберуправлением Израиля и Советом по кибербезопасности ОАЭ, направлена ​​​​на обмен информацией о киберугрозах между несколькими странами для борьбы с общими угрозами.



“Мы, Израиль, каждый день подвергаемся нападениям со стороны Ирана в области кибербезопасности”, – заявил в мае Майкл Герцог, посол Израиля в США. “Я полагаю, и наши соседи тоже. Так что мы должны работать вместе. Другого пути нет. Вместе с Соединенными Штатами”.



“Одним из упущенных преимуществ нормализации отношений с Израилем является киберпространство. Израиль является сверхдержавой в этом пространстве. Поэтому ценность, которую он может принести странам-партнерам, огромна. Можно только представить, что Саудовская Аравия и другие наблюдатели приняли к сведению новости этой недели, взвешивая свои решения о нормализации”, – считает Джонатан Шанцер, старший вице-президент FDD по исследованиям.



“Сталкиваясь с аналогичными угрозами в киберпространстве, особенно со стороны Ирана, Израиль и его соседи имеют хорошие возможности для совместной работы и вместе с Соединенными Штатами для оценки и повышения киберустойчивости. Февральское расширение Соглашений Авраама, включающее сотрудничество в области кибербезопасности, уже дает преимущества для глобальной кибербезопасности, поскольку более широкий обмен информацией является ключом к предотвращению киберугроз со стороны преступников и национальных государств”, – говорит Энни Фикслер , научный сотрудник FDD и директор центра FDD по кибер и технологическим инновациям.



“ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия прекрасно знают, что Израиль является их самым надежным партнером в области безопасности в регионе. ОАЭ такие моменты должны побудить к переоценке своей дипломатической стратегии в Совете Безопасности ООН, где Эмираты неоднократно критиковали Израиль. И для Эр-Рияда это должно стать напоминанием о том, почему королевству необходимо ускорить процесс интеграции с Иерусалимом”, – полагает Ричард Голдберг, старший советник FDD.