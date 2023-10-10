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ОАЭ оказали палестинцам экстренную финансовую помощь
10.10.2023 18:01 Алина Груднева

ОАЭ оказали палестинцам экстренную финансовую помощь

Объединенные Арабские Эмираты на фоне войны, навязанной Израилю, оказали палестинцам экстренную финансовую помощь.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Палестинцам предоставлена экстренная финансовая помощь в размере 20 миллионов долларов.

А тем временем, Дания приостанавливает помощь палестинцам. Ранее об аналогичном решении объявили в Евросоюзе, но позже "передумали".

Также 10 октября стало известно, что Испания и Франция не хотят приостанавливать финансовую помощь для палестинцев.

 

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