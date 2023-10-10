ОАЭ оказали палестинцам экстренную финансовую помощь
Объединенные Арабские Эмираты на фоне войны, навязанной Израилю, оказали палестинцам экстренную финансовую помощь.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Палестинцам предоставлена экстренная финансовая помощь в размере 20 миллионов долларов.
А тем временем, Дания приостанавливает помощь палестинцам. Ранее об аналогичном решении объявили в Евросоюзе, но позже "передумали".
Также 10 октября стало известно, что Испания и Франция не хотят приостанавливать финансовую помощь для палестинцев.