



Нью-Йорк признан самым богатым городом в мире

Нью-Йорк занял первое место в списке самых богатых городов мира.



По данным Bloomberg, об этом свидетельствует отчет инвестиционной миграционной компании Henley&Partners.



Уточняется, что в прошлом году в Нью-Йорке проживало около 340 тысяч миллионеров. В тройку лидеров также вошли Токио и Сан-Франциско с 290 300 и 285 000 миллионеров.



На четвертом месте расположился Лондон, где проживает 258 тысяч богачей, а замыкает пятерку лидеров Сингапур - 240 100.



Также в топ-10 вошли: Лос-Анджелес - 205 400 человек, Гонконг - 129 500, Пекин - 128 200, Шанхай - 127 200 и Сидней - 126 900.

