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Нью-Йорк признан самым богатым городом в мире
18.04.2023 19:00 Алина Груднева

Нью-Йорк признан самым богатым городом в мире

Нью-Йорк занял первое место в списке самых богатых городов мира.

По данным Bloomberg, об этом свидетельствует отчет инвестиционной миграционной компании Henley&Partners.

Уточняется, что в прошлом году в Нью-Йорке проживало около 340 тысяч миллионеров. В тройку лидеров также вошли Токио и Сан-Франциско с 290 300 и 285 000 миллионеров.

На четвертом месте расположился Лондон, где проживает 258 тысяч богачей, а замыкает пятерку лидеров Сингапур - 240 100.

Также в топ-10 вошли: Лос-Анджелес - 205 400 человек, Гонконг - 129 500, Пекин - 128 200,  Шанхай - 127 200 и Сидней - 126 900.
 

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