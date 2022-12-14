



NYT: Twitter перестал платить за аренду офисов

Компания Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов с целью сокращения расходов.



Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в компании.



По словам источников, компания перестала оплачивать аренду головного офиса Twitter в Сан-Франциско (штат Калифорния), а также помещений, где располагаются представительства компании в других странах.



Кроме этого, компания Twitter перестала платить за услуги частных авиаперевозчиков, которыми пользовались прежние представители руководства.