Новости » Экономика
NYT: Twitter перестал платить за аренду офисов
14.12.2022 09:53 Ольга Белозерова

NYT: Twitter перестал платить за аренду офисов

Компания Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов с целью сокращения расходов.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в компании.

По словам источников, компания перестала оплачивать аренду головного офиса Twitter в Сан-Франциско (штат Калифорния), а также помещений, где располагаются представительства компании в других странах.

Кроме этого, компания Twitter перестала платить за услуги частных авиаперевозчиков, которыми пользовались прежние представители руководства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы