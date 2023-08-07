



Nvidia стремительно расширяет штат в Израиле для разработки суперкомпьютера

В последние недели количество вакансий в компании Nvidia, занимающейся разработкой и вычислениями с использованием ИИ, в Израиле значительно выросло. По данным LinkedIn, в настоящее время в компании 250 вакансий, и только за последнюю неделю было добавлено 156 новых должностей. Известно, что в ближайшие недели будут добавлены еще десятки вакансий



Кампания по набору персонала началась после объявления компании в мае о ряде ключевых продуктов, которые она намерена разрабатывать в Израиле, основным из которых является суперкомпьютер Israel-1.



В мае 2022 года Nvidia открыла новые офисы в Тель-Авиве, занимающие восемь этажей и связанные с израильской штаб-квартирой компании в Йокнеаме, а также с офисами в Иерусалиме, Раанане, Кирьят-Гате и Беэр-Шеве. Затем компания заявила о сокращении набора сотрудников, ссылаясь на глобальную макроэкономическую ситуацию и рост инфляции.



В последние месяцы акции Nvidia растут, в том числе потому, что она стала первой компанией-производителем чипов, рыночная стоимость которой превысила 1 триллион долларов, наряду с Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon. Цена акций Nvidia в настоящее время на 1,59% выше на Nasdaq и составляет 453,84 доллара, что дает рыночную капитализацию в размере 1,121 триллиона долларов.



В начале года в Nvidia работало около 26 000 сотрудников, согласно данным SEC, в том числе 3 200 в Израиле.