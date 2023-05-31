



Nvidia разработает в Израиле суперкомпьютер из-за высокого спроса на чипы для ИИ

Nvidia, один из ведущих мировых производителей чипов, объявила в понедельник, что разрабатывает самый мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом в Израиле, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ в стране. Ожидается, что израильский суперкомпьютер, получивший название Israel-1, обойдется в сотни миллионов долларов и будет частично введен в эксплуатацию к концу 2023 года.



Облачная система будет обеспечивать производительность вычислений ИИ до восьми экзафлопс (внесистемная единица, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет вычислительная система) и надеется стать одним из самых мощных суперкомпьютеров ИИ из когда-либо созданных.



Nvidia заявила, что увеличивает предложение, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои чипы для искусственного интеллекта, и прогнозирует выручку во втором квартале более чем на 50% выше первоначальных оценок Уолл-стрит. Новое развитие событий связано с тем, что Nvidia стала первым производителем чипов в США, практически достигшим триллионной капитализации, после того, как ее акции выросли на 3,8% на торгах во вторник.



По словам Гилада Шейнера, старшего вице-президента Nvidia, компания сотрудничала с десятками тысяч разработчиков программного обеспечения и 800 израильскими стартапами для создания Israel-1. Шейнер назвал ИИ “самой важной технологией в нашей жизни”, подчеркнув необходимость его разработки и создания генеративных приложений ИИ с большими графическими процессорами (GPU). Шейнер ясно дал понять, что израильские партнеры Nvidia являются приоритетом компании в отношении суперкомпьютера, отметив, что в будущем система может использоваться с партнерами за пределами Израиля.

Israel-1 разрабатывается бывшей командой Mellanox Techonolgies, купленным Nvidia в 2019 году.



Графические процессоры Nvidia (GPU) сыграли ключевую роль в развитии генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Microsoft инвестировала миллиарды долларов в Nvidia, поскольку ей требовались тысячи графических процессоров Nvidia для обучения своего популярного приложения ChatGPT огромным массивам информации.