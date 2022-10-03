



NVIDIA покинет РФ до конца октября

Американская компания NVIDIA намерена закрыть свой офис в России до конца октября.



Forbes со ссылкой на собственный осведомленный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что компания пойдет на такой шаг из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".



Стоит отметить, что сейчас NVIDIA активно вывозит на чартерных самолётах тех, кто согласен на переход на работу в офисы в других странах и релокацию.



Известно, что до февраля 2022 года в российском офисе NVIDIA работали более 300 человек, но к настоящему моменту осталось 240 человек, в основном инженеры.