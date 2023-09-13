



Новый скачок в ценах на страховку автомобилей в Израиле



Израильские СМИ сообщают о том, что с начала 2023 года наблюдается рост цен в среднем на 13,5%, из которых только в этом месяце произошло очередное повышение в среднем на 1,9%



Годовые финансовые отчеты страховых компаний отражают относительное улучшение их финансового положения, обусловленное последовательным и значительным повышением цен, которое они производили в течение года.



Однако, по всей видимости, финансовые потери, которые они несут в связи с ростом числа угонов автомобилей, заставят их продолжить повышение цен на автострахование.



Изучая данные за этот месяц, можно заметить значительную разницу между предложениями страховых компаний в зависимости от типа транспортного средства, модели автомобиля, требований к защите, профиля водителя и других характеристик.



Wobi, цифровое страховое агентство, управляющее платформой для сравнения и покупки страховых продуктов, ежемесячно составляет индекс цен на автострахование (комплексное + обязательное). Индекс включает в себя ежемесячный анализ больших данных по всем полисам, застрахованным через Wobi, и проверяет колебания цен по ним.



Из теста, проведенного в отделе исследований и анализа Wobi, следует, что цены на полисы автострахования продолжают расти. В августе прошлого года наблюдалось повышение в среднем на 1,9%, а с начала 2023 года - на -13,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года страховые компании повысили цены на полисы в среднем на 37% на комплексное автострахование и на обязательное автострахование в среднем на 9%.