Новый сервис ONE свяжет Израиль с Египтом

Компания Ocean Network Express ONE решила запустить новый еженедельный шаттл-сервис Israel Express(ILX, который соединяет Израиль с портом Дамиетта в Египте.



Первый рейс нового маршрута начнется 29 марта со следующей ротацией: Дамиетта (Египет – ср/чт) – Хайфа (Израиль – сб/вс) – Ашдод (Израиль – вт/ср) – Дамиетта (ср)



Box Line со штаб-квартирой в Сингапуре отметила, что для полной ротации порта потребуется семь дней, а окна причалов могут быть изменены.

