



Новый рекорд: 6000 электромобилей были завезены в Израиль в ноябре

Поставки электромобилей составили 35% от поставок новых автомобилей в ноябре. С начала года в Израиле было продано 23 000 электромобилей.



Резкий рост продаж электромобилей связывают с повышением налога на их покупку в январе 2023 года.



Около 6000 новых электромобилей были доставлены в ноябре в Израиль, что легко бьет предыдущие рекорды.



Среди них лидирует Tesla, поставив 2300 электромобилей. Компания планирует открыть в Израиле выставочный павильон с политикой “плати и бери”. Сообщается, что Tesla также готовится представить варианты обмена электромобилей.



В то же время китайский Geely лидирует по общим продажам электромобилей в Израиле в этом году. Geely продала 5700 электромобилей Geometry C и занимает 25% рынка.



На втором месте Tesla, которая продала 4000 электромобилей Model 3, что дает ей 17,5% рынка.



На третьем месте китайская компания BYD, которая продала 1860 своих электромобилей ATTO 3, несмотря на то, что они были запущены в Израиле всего два месяца назад.



На четвертом месте Hyundai, которая в этом году продала в Израиле 1783 электромобиля Ionic.