



Новый президент Google Рут Порат имеет израильские корни

Рут Порат, финансовый директор материнской компании Google Alphabet, станет президентом и главным инвестиционным директором Google. Порат будет курировать подразделение Other Bets, в которое входит пионер беспилотных автомобилей Waymo, где она будет “обеспечивать финансовую дисциплину и прибыль для акционеров, а также возглавлять инвестиции”. Порат также будет выступать в качестве связующего звена между Google и политиками и играть регулирующую роль в компании.



Путь семьи Порат в Северную Калифорнию, где находится штаб-квартира Google, связан с некоторыми ключевыми событиями еврейской истории 20-го века – Холокостом и основанием Государства Израиль.



Дэн, отец Рут Порат, родился в 1922 году на территории нынешней Украины. Позже он переехал со своей семьей в местечко в Карпатах, а затем в Вену, где прожил до аншлюса 1938 года, который привел к власти нацистов. Ему удалось бежать, но остальные члены его семьи погибли во время Холокоста. Дэн прибыл в кибуц в Палестине под британским мандатом и сражался на стороне британской армии во время Второй мировой войны.



Фрида, мать Рут Порат, родилась во время путешествия ее семьи в Палестину. Фрида и Дэн поженились в 1946 году, отец участвовал в Войне за независимость Израиля. В 1954 году они переехали в Англию, где родилась Рут. Позже Дэн получил назначения в Гарварде и Массачусетском технологическом институте и перевез семью в Бостон, когда Рут было два года. Однако, Фрида “физически не могла переносить климат Новой Англии”, и семья решила перебраться в “климат, близкий к израильскому”. Так в 1962 году Пораты переехали в Калифорнию.



Рут Порат училась в Стэнфордском университете. Она работала в Morgan Stanley с 1987 года, а в 1990-е годы была соруководителем банковской инвест-группы по технологиям. Она считалась потенциальным кандидатом на пост заместителя министра финансов в 2013 году, но сняла свою кандидатуру.



В 2016 году Рут заявила о своей поддержке кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Согласно данным Politico, Порат служила связующим звеном между кампанией Клинтон и Силиконовой долиной.

