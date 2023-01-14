



Новый генеральный директор Teva: есть возможность вернуться к росту

Ежегодно в январе американский инвестиционный дом JP Morgan проводит конференцию по здравоохранению, на которую съезжаются представители компаний отрасли, аналитики и инвесторы. В этом году представителем Teva был финансовый директор Эли Калиф, но Ричард Фрэнсис, занявший пост генерального директора менее двух недель назад, выступил после него.



Калиф сказал, что у Teva уникальный статус, и что меры, принятые ею за последние пять лет, дали ей возможность и необходимую гибкость для роста в будущем. Он сказал, что Teva теперь сосредоточена на сохранении лидерства в области непатентованных лекарств, на ускорении развития своих возможностей в области биоаналогов и на таких уникальных препаратах, как Austedo и Ajovy.



Незадолго до ухода в отставку предыдущий генеральный директор Шульц представила финансовые цели Teva на 2027 год, которые включали рост выручки, операционную маржу без учета GAAP на уровне 30%, соотношение долга к EBITDA, равное 2, и соотношение денежных средств к прибыли на уровне 80%. На вопрос, применимы ли эти цели, Фрэнсис, сменивший Шульц, ответил, что они все еще актуальны.



На вопрос аналитика JP Morgan Криса Шотта, какие задачи и приоритеты у него стоят в Teva, Фрэнсис ответил: "Я думаю, что компания проделала огромную работу, чтобы вернуться к прочному фундаменту, и я думаю, что есть возможность вернуть компанию к росту. У нас есть бизнес по производству дженериков мирового класса, и я думаю, что у нас есть отличные производственные мощности, которые позволяют нам думать о стимулировании роста. Но я думаю, что некоторые из основных драйверов роста связаны с биоаналогами и портфелем инноваций".



На вопрос о том, что он может привнести в Teva из своего опыта работы в отрасли, Фрэнсис сказал: "Что интересно, так это то, что за последние девятнадцать лет моей карьеры (в Biogen и Sandoz) моим конкурентом номер один была Teva. Поэтому я очень хорошо знаю эту компанию и смогу использовать свой опыт в области специализированных биотехнологий в Biogen в сочетании с инновационным производством. А знание дженериков от Sandoz поможет максимизировать бизнес дженериков и биоаналогов".