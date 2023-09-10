



Новый этап в истории: в Израиле открылся центр 3D-печати металлом

В Израиле открылся центр 3D-печати металлом, что стало результатом сотрудничества между крупнейшим промышленным концерном Германии Thyssenkrupp и израильским инновационным центром Impact Labs.



Газета Globes со ссылкой на оценку министерства экономики и промышленности сообщает, что внедрение таких передовых технологий может увеличить объем производства на 25 миллиардов шекелей в год.



"Область 3D-печати стремительно развивается. Это сотрудничество способствует укреплению экономической мощи Израиля посредством инноваций и предпринимательства", - сказал на открытии гендиректор Thyssenkrupp Israel Идо Офир.



По словам соучредителя Impact Labs Идана Кейсара, Израиль отстает в вопросе использования передовой 3D-печати примерно на семь лет. Открытие нового центра позволит в короткие сроки закрыть образовавшуюся брешь.