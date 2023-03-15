



Новое падение акций на Уолл-стрит: опасения растут по обе стороны Атлантики

Акции на Уолл-стрит падают, так как опасения по поводу устойчивости банков по обе стороны Атлантического океана усиливаются.



S&P 500 упал на 1,4% в начале торгов, в то время как рынки в Европе упали еще больше, так как стоимость акций швейцарского Credit Suisse снизилась до рекордно уровня.



Промышленный индекс Доу-Джонса и составной индекс Nasdaq также резко падают на открытии.



Акции Credit Suisse упали после сообщений о том, что его главный акционер не будет вкладывать больше денег в банк.



Три недавних банковских банкротства в США взволновали инвесторов, а новости Credit Suisse спровоцировали возобновление продаж банковских акций как в США, так и в Европе.

