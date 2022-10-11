



Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила санкционный список, добавив в него 75 россиян.

По данным ВВС, под ограничения попали, в том числе, 24 чиновника, связанных с аннексией украинских регионов, а также две компании.

В список вошли председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

"С момента введения наших мер в апреле торговля между Россией и Новой Зеландией значительно сократилась - импорт снизился на 75%. Дополнительные ограничения еще больше усилят наше послание России о том, что мы не будем финансировать или поддерживать российскую военную машину", - сказал министр торговли Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор.

По словам главы МИД Нанайм Махута, в список также вошел глава совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.

"На господина Абрамова и членов его семьи будет наложен запрет на поездки, а их самолетам и судам будет запрещен вход в наше воздушное пространство и порты. Цель наших санкций - оказать давление на Россию, а не наказать невинных новозеландцев. Мы надеемся, что продуманные действия, которые мы предпринимаем, побудят Абрамова выразить озабоченность по поводу войны России в Украине", - подчеркнула она.