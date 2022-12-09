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"Новая эра" в Великобритании: выпущены в обращение монеты с Карлом III
09.12.2022 11:16 Наталья Богинская

"Новая эра" в Великобритании: выпущены в обращение монеты с Карлом III

После смерти Елизаветы II в Великобритании и Соединенном Королевстве произошли изменения в финансовой сфере. В частности, были созданы монеты с изображением нового короля Карла III.

На днях первые монеты выпустили в обращение. Изображение короля Карла III на монетах номиналом 50 пенсов. В почтовые отделения Великобритании планируют отправить около 5 миллионов новых монет.

“Сегодня наступила новая эра для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Карла III на номинале 50 фунтов”, – комментируют в монетном дворе.

Монеты будут распределяться между британцами в течение декабря. Их будут давать как остальные, когда клиенты будут делать покупки. С портретом короля планируют выпустить еще более 4 миллионов монет.
 

Изображение монет разработал скульптор Мартин Дженнингс. Согласно традициям, портрет короля обращен влево, в противоположную сторону от его предшественницы Елизаветы II. На пенсах также есть надпись: "Король Карла III, Божьей милостью защитник веры".
 

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