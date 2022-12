"Новая эра" в Великобритании: выпущены в обращение монеты с Карлом III

После смерти Елизаветы II в Великобритании и Соединенном Королевстве произошли изменения в финансовой сфере. В частности, были созданы монеты с изображением нового короля Карла III.



На днях первые монеты выпустили в обращение. Изображение короля Карла III на монетах номиналом 50 пенсов. В почтовые отделения Великобритании планируют отправить около 5 миллионов новых монет.



“Сегодня наступила новая эра для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Карла III на номинале 50 фунтов”, – комментируют в монетном дворе.



Монеты будут распределяться между британцами в течение декабря. Их будут давать как остальные, когда клиенты будут делать покупки. С портретом короля планируют выпустить еще более 4 миллионов монет.



Today is a new era in British coinage. The first circulating 50ps featuring King Charles III's first coin portrait by Martin Jennings are entering circulation. We'll be sending 4.9 million to 9,452 @PostOffice branches throughout December - so keep an eye on your change! pic.twitter.com/M6Mv607TK0