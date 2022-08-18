



Норвегия поможет ФРГ и Европе стать независимыми от газа из РФ

Норвегия поможет Германии и Европе стать независимыми от российского газа...



Страна увеличила поставки энергоносителей в государства ЕС и настроена помочь Европе справиться с энергетическим кризисом, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.



После 24 февраля норвежцы нарастили производство газа, в том числе сжиженного, а также трубопроводного, увеличив экспорт на 10%. Глава правительства отмечает, что сейчас его страна «поставляет действительно максимум того, что может», однако поставки могут еще вырасти и Норвегия на это настроена.



"Страна будет стабильно и в больших объемах поставлять газ Германии и Европе и поможет им стать независимыми от российского газа", – заявил Гар Стере, отметив, что использование новых месторождений требует времени.