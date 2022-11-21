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Норвегия оплатит закупку газа для Украины на крупную сумму
21.11.2022 14:28 Раиса Вовк

Норвегия оплатит закупку газа для Украины на крупную сумму

Правительство Норвегии заявило, что решило помочь Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (195 млн долларов), пишет Reuters.

Средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - говорится в заявлении министра финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.

Напомним, ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы. Банк выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. 

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