



Норвегия намерена начать глубоководную добычу полезных ископаемых в Арктике

Норвегия может вскоре открыть воды в Арктике и субарктике для добычи полезных ископаемых на морском дне. Правительство Норвегии заявляет, что растущий спрос на важные полезные ископаемые, включая медь и никель, может потребовать этого нового типа добычи.



Норвегия хочет открыть для глубоководной добычи территорию размером примерно с Германию. Предлагаемый район простирается примерно от широты Будё и Норвежского моря до Шпицбергена в Баренцевом море. Глубина воды в предлагаемом районе составляет до 4000 м.



Норвежское правительство намерено представить в парламент страны планы об открытии в ближайшие недели. В связи с этим Международный орган по морскому дну, действующий под эгидой Организации Объединенных Наций, в настоящее время также работает над правилами разработки морского дна, а первоначальные правила ожидаются в следующем месяце.



Морское дно в предлагаемом Норвегией районе добычи богато полиметаллическими конкрециями, содержащими высокие концентрации меди, никеля, кобальта и других востребованных металлов. Норвегия утверждает, что эти материалы, обычно используемые в батареях и электромобилях, имеют решающее значение для успешного перехода к источникам энергии.



Правительство Норвегии, в том числе ее премьер-министр лейборист Йонас Гар Стёре, заявляют, что подводная добыча полезных ископаемых может вестись без ущерба для жизни океана. Экологи, однако, предупреждают, что глубокие моря остаются одними из наименее изученных и непонятых зон планеты.



По словам экологов, отсутствие знаний не позволяет проводить всестороннюю оценку воздействия глубоководной добычи полезных ископаемых. Удаление металлических конкреций с морского дна может быстро и необратимо разрушить среду обитания как известных, так и неизвестных видов.



На прошлой неделе Европейская академия наук предупредила о катастрофических последствиях глубоководной добычи полезных ископаемых и призвала ввести мораторий на эту практику. Вместо разработки новых месторождений ключевых полезных ископаемых в Мировом океане они предполагают, что повышение уровня переработки и наземных месторождений может удовлетворить растущие потребности.



Ученые также предупреждают, что добыча полезных ископаемых приведет к выбросу большого количества отложений, нарушающих морское дно, на формирование которого ушли тысячи лет.



Помимо потенциальной потери среды обитания, предложение правительства, скорее всего, встретит сопротивление со стороны норвежских рыболовных операторов, которые в значительной степени зависят от вод, окружающих архипелаг.



Помимо необходимости сбалансировать спрос на критически важные металлы для энергетического перехода и защиты окружающей среды, геополитические факторы также являются частью уравнения.



Права Норвегии на добычу полезных ископаемых на морском дне вокруг Шпицбергена вытекают из Договора о Шпицбергене. Другие подписавшие соглашение, в том числе страны ЕС, США и, самое главное, Россия, также могут претендовать на часть вод, окружающих архипелаг.



В связи с ожидаемой нехваткой таких полезных ископаемых, как медь и никель, в ближайшие десятилетия все больше стран могут начать искать их в новых местах, например, на арктическом морском дне.



Норвегия вполне может стать одной из первых или, возможно, первой страной, которая начнет добычу полезных ископаемых на морском дне и продемонстрирует ее осуществимость. Сторонники инициативы говорят, что послужной список страны в области ответственного использования природных ресурсов делает ее хорошим кандидатом на то, чтобы открыть дверь в эту новую отрасль.

