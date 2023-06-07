



Nofar Energy призывает создать суперсеть для решения мировых энергопотребностей

Офер Яннай, глава компании по производству солнечной энергии Nofar Energy, предложил создать две электрические суперсети, которые, по его словам, могли бы удовлетворить мировые потребности в энергии.



Выступая в понедельник на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке, Яннай предложил план, который будет реализован в два этапа. Первой будет электрическая суперсеть, которая будет получать возобновляемую энергию из Африки, вырабатываемую солнцем, ветром и водой, и передавать энергию в Европу по высоковольтным линиям постоянного тока. По его словам, продажа электроэнергии в Европу позволит профинансировать строительство сети, а новые африканские водоопреснительные установки, использующие израильскую технологию, будут использовать сеть для снабжения чистой водой африканского континента.



Затем Яннай предложил построить афро-европейско-азиатскую суперсеть, которая будет получать солнечную энергию из Африки и передавать ее в Китай и Индию. В духе сотрудничества Авраамовых соглашений он предложил израильским и арабским предпринимателям объединиться для создания этих масштабных проектов.



“Российское вторжение в Украину показало миру, что энергия может быть оружием войны. Израильско-арабское сотрудничество в решении климатического кризиса покажет миру, что энергия может быть инструментом мира и процветания”, – сказал Яннай.



Nofar Energy, компания, которую Яннай основал в 2012 году, производит чистую энергию и хранилища на трех континентах и ​​в прошлом году обеспечила 1% от общего потребления электроэнергии в Израиле.



“Исторически евреи были светом для народов. Сегодня наша миссия состоит в том, чтобы нести дешевый и чистый свет. Перед миром стоит задача обеспечить электроэнергией растущее население, одновременно защищая нашу планету”, – считает Яннай. “Соглашения Авраама вызвали приливную волну сотрудничества между Израилем и арабским миром, но обещание заключается в партнерстве между израильтянами и арабами, креативность и изобретательность энергии, которая несет чистый свет Израилю, может быть увеличена, чтобы принести свет и вода всем народам мира”.