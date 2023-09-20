



Низкий уровень безработицы повышает вероятность повышения процентных ставок

Уровень безработицы в Израиле в августе составил 3,1%, что является самым низким показателем с 2012 года и израильский рынок труда стал более напряженным, чем когда-либо.



Проблема с ограниченным рынком труда заключается в том, что он стимулирует повышение заработной платы, что может привести к росту инфляции. Банк Израиля подчеркнул необходимость определенного смягчения ситуации на рынке труда, чтобы инфляцию удалось уложить в целевой диапазон 1-3%.



“Снижение уровня безработицы с учетом сезонных колебаний с 3,4% до 3,1% еще больше укрепляет рынок труда”, – объясняет главный экономист по рынкам United Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем.



Эксперт подчеркнул, что экономика фактически находится в состоянии полной занятости, и что это не менее важный фактор для процентных ставок, чем более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в августе. Кроме того другие показатели августа, такие как рост уровня занятости, продолжают указывать на высокий уровень экономической активности.



Рост средней заработной платы достиг 6% в годовом исчислении по данным за июль, опубликованным Центральным бюро статистики в начале этого месяца.



Опубликованные 19 сентября данные по безработице дополняют данные по индексу потребительских цен за август, которые оказались выше, чем прогнозировали аналитики, и показали годовой уровень инфляции в 4,1%. Все это усилило ожидания, что через месяц Банк Израиля еще раз повысит ставку с нынешних 4,75% до 5%.