



Nike и Puma отказались от использования кожи кенгуру для производства

Американская компания Nike, производящая спортивную одежду и обувь, объявила, что прекратит производство любых продуктов из кожи кенгуру до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении компании, которое она направила американскому спортивному телеканалу ESPN.



Футбольные кроссовки Nike Tiempo дебютируют с новым запатентованным синтетическим верхом, предназначенным только для Nike – это новый материал, который является решением с лучшими характеристиками и заменяет использование кожи кенгуру.



Свое решение компания Nike приняла менее чем через две недели после того, как немецкая компания по производству спортивной одежды Puma заявила, что уже в этом году полностью прекратит производство футбольных бутсов из кожи кенгуру. Последняя модель бутсов Puma King будет оснащена K-Better, “совершенно новым верхним материалом, не имеющим животного происхождения”.



Еще два года назад глобальная коммерческая индустрия кенгуру приносила Австралии примерно 200 миллионов долларов в год. США были вторым по величине мировым рынком в размере 80 миллионов долларов. Мода уже пережила отказ от кожи кенгуру – Versace, Prada Group, Chanel, H&M, Diane von Furstenberg, Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo и Paul Smith не используют ее в своих изделиях.



На 26 миллионов австралийцев приходится 42,7 миллионов кенгуру. Австралийское правительство разрешило “коммерческое уменьшение популяции” в 1999 году. Большинство кож кенгуру уходило именно на производство высококачественных футбольных бутсов.