



Нидерланды стали независимыми от поставок газа из России

Нидерланды избавились от зависимости от российского газа из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в интервью Укринформ.



Чиновник заявил, что война заставила его страну по-настоящему осознать нежелание зависимости от России в вопросе импорта газа.



"Нидерланды больше не зависят от импорта российского трубопроводного газа. Мы приняли меры, направленные на диверсификацию наших источников импорта. Я рад, что могу сказать – нам это удалось", – отметил министр.



Также Гукстра заверил, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и независимо от расходов в будущем.

Отметим, еще год назад Евросоюз на 40% зависел от российского газа, но теперь этот показатель сократился до 7% и продолжает уменьшаться.